You tem referências a Gossip Girl e os fãs estão amando

Além de viver o serial killer Joe Goldberg na série You, da Netflix, Penn Badgley é muito conhecido por sua performance como Dan Humphrey no drama teen Gossip Girl, exibido originalmente pela emissora CW. Os fãs de You, inclusive, notaram várias referências à produção na 4ª temporada do thriller!

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo as principais referências a Gossip Girl na 4ª temporada de You; confira – e veja o que os fãs estão dizendo sobre os easter eggs.

Você notou as referências a Gossip Girl em You?

Desde a estreia original de You, que aconteceu na Netflix em 2018, fãs comparam o protagonista Joe Goldberg a Dan Humphrey, o personagem de Penn Badgley em Gossip Girl.

Os personagens, definitivamente, têm muito em comum: ambos são obcecados por livros e classe, ambos costumam se apaixonar por garotas ricas e, apesar de não ser um assassino, Dan também “stalkeia” seus alvos no mesmo estilo de Joe.

Brincando com a audiência, a 4ª temporada de You faz diversas referências à performance de Penn Badgley em Gossip Girl.

No início de fevereiro, um usuário do TikTok viralizou na rede social ao apontar um momento da 4ª temporada de You que faz referência a Gossip Girl.

O momento em questão acontece no 2º episódio da 4ª temporada, quando Adam e Joe circulam por uma exposição de arte, e Adam diz “I never took you for a gossip” (nunca achei que você fosse um fofoqueiro).

Na cena, o personagem de Penn Badgley sorri como quem reconhece a referência ao Dan de Gossip Girl. O vídeo já foi assistido por mais de 500 mil pessoas no TikTok.

Essa não é a única referência a Gossip Girl na 4ª temporada de You. No final do primeiro episódio, Joe diz “Who am I?” (quem sou eu?), um aceno ao infame bordão da Gossip Girl: “And who am I? That’s a secret I’ll never tell” (e quem sou eu? Esse é um segredo que nunca contarei).

Finalmente, no segundo episódio, Joe mente dizendo que é um escritor fazendo pesquisas sobre um livro sobre os ricos de Londres. É claro, Dan também escreveu um livro sobre os ricos de Gossip Girl. Coincidência? Os fãs acham que não.

A primeira parte da 4ª temporada de You está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.