You: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 4ª temporada de You se tornou um grande sucesso na plataforma – conquistando fãs do mundo inteiro com seu final surpreendente. Por isso, quem já conferiu os novos episódios da série quer saber: a produção terá um quinto ano no streaming?

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 5ª temporada de You na Netflix; confira – e veja o que pode acontecer nos próximos episódios.

You terá 5ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, a Netflix ainda não confirmou uma 5ª temporada para You. Por outro lado, tudo indica que a série será renovada para mais uma leva de episódios.

Afinal de contas, You é uma das séries mais populares da Netflix, e a 4ª temporada não encerra completamente a história de Joe.

Provavelmente, You será renovada para uma 5ª temporada, que deve marcar o desfecho da série.

Os fãs podem esperar por novidades sobre o futuro da série até o segundo semestre de 2023. Fique de olho!

Quem retorna na 5ª temporada de You?

Como os fãs de You já sabem, todas as temporadas da série contam com elencos recorrentes que, na maioria das vezes, não retornam nos episódios subsequentes.

No final da 4ª temporada de You, Joe deixa Londres para trás e volta para Nova York com Kate. Por isso, a turma do Reino Unido não deve retornar nos próximos episódios.

Penn Badgley, obviamente, voltará como Joe Goldberg. O mesmo pode ser dito sobre Charlotte Ritchie, a intérprete de Kate.

Outros personagens de You, como a Love de Victoria Pedretti e a Ellie de Jenna Ortega, também podem retornar na potencial 5ª temporada.

De que fala a 5ª temporada de You?

Como a Netflix ainda não renovou You para a 5ª temporada, é difícil prever do que falarão os novos episódios.

Segundo declarações prévias do elenco e da equipe de produção da série, a 5ª temporada de You deve encerrar a trama de Joe de uma vez por todas.

“Mantivemos um controle escrupuloso de todos que sabem alguma coisa sobre Joe não estar morto. Os que estão mortos ainda podem aparecer em sonhos e alucinações. Há algumas pessoas muito inteligentes que estão vivas. Alguns deles estão na prisão, e alguns deles estão basicamente em proteção a testemunhas, mas não há razão para acreditar que ele esteja seguro”, afirmou Sera Gamble, a showrunner da série, em um papo recente com a imprensa.

Penn Badgley, o intérprete de Joe, concorda: a 5ª temporada de You deve ser a última da série – e as coisas, provavelmente, não terminarão bem para o protagonista.

“Eu sinto que precisamos fazer outra temporada. Me parece que Joe precisa receber o que ele merece, e agora ele tem que cair ainda mais porque tem todo esse poder e riqueza. Mas é claro que isso não depende de mim. Eu não sei para onde [a série] está indo”, disse o ator em uma entrevista ao site IndieWire.

Data de estreia da 5ª temporada de You na Netflix

Como a Netflix ainda não renovou You para a 5ª temporada, não sabemos quando os próximos episódios estrearão na plataforma.

Provavelmente, os capítulos finais da série chegarão no início de 2024, ou até mesmo no segundo semestre do próximo ano. Também existe a possibilidade dos novos episódios estrearem ainda em 2023, ou somente em 2025.

Enquanto isso, você pode assistir todas as temporadas de You na Netflix.

