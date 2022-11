Young Royals: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

A segunda temporada de Young Royals chegou à Netflix, trazendo muito drama e reviravoltas. Vamos agora mergulhar na trama e em seu desfecho.

A primeira temporada focou fortemente na diferença de classe. Wilhelm é o príncipe sueco que vive no internato da escola de elite Hillerska, enquanto Simon vive em um pequeno apartamento com sua mãe e irmã.

Simon foi obrigado a vender drogas e álcool na escola para pagar as aulas extras que ele fazia para manter suas notas altas. Antes de beijar Wilhelm em seu apartamento em Bjarstad, Simon rapidamente ligou um videogame e aumentou o volume para distrair sua mãe que estava no outro quarto.

Wilhelm, que nunca viveu fora do palácio, achou isso divertido. Essas instâncias realistas são o que atraíram o público. A segunda temporada marca a angústia adolescente e se concentra mais nos personagens coadjuvantes do que no ângulo romântico entre os personagens principais.

Os personagens desta temporada pretendem romper com as tradições. Apesar disso, Edvin Ryding e Omar Rudberg entregam a mesma química brilhante nesta temporada. No entanto, a história de amor de Wilhelm-Simon parece ter chegado ao fim e pode ser um empecilho se for levada adiante.

A trama da 2ª temporada de Young Royals

Ser príncipe não era fácil para Wilhelm; as responsabilidades esmagadoras o deixavam ansioso. Sua única trégua era seu irmão mais velho, Erik.

Erik cuidava de seu irmão, não importa o quê. Ao contrário de Wilhelm, Erik era a definição de perfeição; ele desempenhou seus deveres como príncipe herdeiro com dedicação e integridade. Wilhelm foi enviado para Hillerska depois que um vídeo dele participando de uma briga de festa se tornou público.

Enquanto Wilhelm foi enviado para a escola na esperança de viver uma vida disciplinada, ele encontrou o amor no charmoso e tímido garoto do coral, Simon. Apenas quando Wilhelm aceitou seus sentimentos por Simon, ele foi informado de que seu irmão havia morrido em um trágico acidente, e agora ele era o príncipe herdeiro.

A perda de seu irmão e o peso da coroa esmagaram Wilhelm. Ser gay era ainda mais difícil agora, e para aumentar sua miséria, um vídeo de sexo dos dois circulou. Wilhelm prometeu ser honesto com a imprensa, mas sua mãe o pressionou a fazer um discurso negando que ele estivesse no vídeo.

Simon percebeu que, dada a escolha entre proteger a coroa e ele, Wilhelm sempre escolheria o primeiro. Ele terminou com Wilhelm, embora Wilhelm não tivesse intenção de deixá-lo ir.

Os alunos estão de volta a Hillerska após as férias de Natal. Sara, irmã de Simon, recebeu uma bolsa de estudos para ingressar no internato de Hillerska.

Sara sempre sonhou em viver como seus colegas ricos, embora acompanhá-los seja um desafio agora. Simon ainda está se recuperando do caos do vídeo de sexo. Seus amigos o aconselharam a se envolver com um local de Bjarstad, Marcus, que gostou de Simon quando o viu cantar.

Simon não tinha superado Wilhelm, mas, ao mesmo tempo, estava desesperado por distração. Enquanto isso, durante as férias, August enviou várias mensagens para Wilhelm, implorando por seu perdão.

O vídeo vazado destruiu a vida que Wilhelm construiu com Simon, e ele não tinha intenção de consertar seu relacionamento com August. Ele não podia denunciar August à polícia porque ele é seu primo e pertencia à família real.

Então, Wilhelm decide puni-lo da maneira que achou mais adequada. Nesta temporada, a série explora a amizade de Wilhelm e Felice junto com o romance de August e Sara. Wilhelm continua tendo ataques de pânico sempre que é solicitado a cumprir seus deveres reais. Wilhelm vai desistir de seu status por Simon? O amor de Wilhelm e Simon vencerá no final?

Por que Sara apoiou August mesmo sabendo da verdade

Sara tinha visto August na biblioteca carregando o vídeo do computador que foi confiscado pela polícia após o escândalo do vídeo. Sara e August chegaram a um acordo de que ele ajudaria Sara a conseguir uma bolsa de estudos, enquanto ela manteria silêncio e nunca revelaria o envolvimento de August no caso.

No último episódio da primeira temporada, Sara beija August depois que ele propõe ajudá-la a se tornar a pessoa que ela esperava ser. Mais tarde, quando Wilhelm confrontou August sobre o vídeo, ele assumiu que foi Sara quem espalhou o boato.

Depois das férias, quando Sara tentou convencer August de que não era ela quem o delatou, ela percebeu que August estava sofrendo de uma ansiedade severa.

Ele estava preocupado com sua vida e sabia que, se a corte real quisesse, poderia destruí-lo em segundos.

Sara ajudou August a se acalmar. Ela estava atraída por ele e percebeu que não tinha controle sobre suas emoções. Na noite de seu aniversário, ela folheou o bate-papo de Felice com Wilhelm e percebeu que foi Felice quem descobriu sobre o envolvimento de August no vazamento do vídeo.

Ela relatou a informação a August e pediu que ele confessasse seu crime à polícia em vez de se esconder mesmo depois de saber que ele era culpado.

August decidiu pensar na sugestão dela, mas antes de sair do quarto, Sara o beijou apenas para ter certeza de que ela realmente sentiu a sensação de formigamento que ela sentiu antes por ele.

Ela descaradamente afirmou que ela queria estar com ele. August corou com a sugestão dela. Ele gostava de Sara porque ela escolheu ficar com ele quando todos os outros foram embora e ela percebeu que não tinha controle sobre suas emoções.

Na noite de seu aniversário, ela viu o bate-papo de Felice com Wilhelm e percebeu que foi Felice quem descobriu sobre o envolvimento de August no vazamento do vídeo. Ela relatou a informação a August e pediu que ele confessasse seu crime à polícia em vez de se esconder mesmo depois de saber que ele era culpado.

Wilhelm tentou vingar August humilhando-o na frente de seus amigos. Ele queria tirar a única coisa que August mais amava: poder. Wilhelm quebrou todas as regras estabelecidas pelos veteranos, e August não poderia impedi-lo de fazê-lo.

Os alunos do terceiro ano ficaram constrangidos com a relutância de August e decidiram votar contra ele. August perdeu o cargo de prefeito da casa e capitão da equipe de remo. Quando a corte real o contatou, ele estava confiante de que era para discutir seu envolvimento no vídeo vazado e que ele acabaria perdendo seu status real e poderia até ser preso.

Mas mais tarde ele descobriu que a corte real o considerava como um substituto para Wilhelm se ele não cumprisse seus deveres como príncipe herdeiro. August ficou agradavelmente surpreso com a sugestão; ele imediatamente concordou com isso e compartilhou a notícia com Sara.

Sara tinha visto como a coroa poderia destruir um relacionamento; ela se perguntou se o relacionamento deles sofreria como resultado da posição dele. Ela inicialmente o ignorou, mas era impossível negar o amor que sentia por ele. Quando ela soube que Simon estava planejando denunciá-lo à polícia, ela pediu que ele confessasse várias vezes, e August concordou em pensar nisso.

Sara não pôde deixar de se apaixonar por August, mesmo depois de saber como ele destruiu a vida de seu irmão. Ela acreditava que ele se redimiria confessando seu crime. Ela queria dar a ele outra chance, e por mais estranho que possa parecer, ela tinha intenções puras.

O final da segunda temporada de Young Royals explicado

Wilhelm estava com ciúmes da crescente proximidade de Simon com Marcus. Ele tinha visto os dois juntos em um bar de karaokê nas redes sociais. Ele se perguntou se Simon já havia seguido em frente enquanto sofria de mágoa.

Quando ele perguntou a Simon sobre Marcus, ele confirmou que eles estavam saindo, mas eles não estavam juntos. Simon viu Wilhelm sofrer, mas não queria voltar com ele, sabendo que o relacionamento deles sempre permaneceria em segredo do mundo.

Mas, ao mesmo tempo, ele não estava em condições de ter um relacionamento sério com Marcus. Quando ele discutiu sua situação com Marcus, ele concluiu que não deixaria Simon se auto-sabotar. Eles levariam seu relacionamento devagar, mas não fazia sentido para ele terminar só porque Simon ainda não estava pronto para um compromisso sério.

Depois de ver Simon e Marcus se beijando após o remo, Wilhelm procurou o apoio de sua melhor amiga, Felice. Ela estava ao lado de Wilhelm desde o dia em que o vídeo vazou.

Os dois estavam passando um tempo no quarto de Wilhelm, e sua proximidade deu origem à tensão sexual. Enquanto eles se beijavam, um dos garotos do albergue entrou no quarto, e seu segredo se tornou o assunto mais discutido na escola.

Como Wilhelm e Simon não podiam ficar juntos devido às circunstâncias, eles tentaram encontrar consolo em outras pessoas. No entanto, suas tentativas desesperadas de seguir em frente só levaram ao ciúme. No baile de máscaras, Simon acha difícil conter seus sentimentos por Wilhelm e o beija.

Ele queria seguir em frente, mas claramente, não era algo em que ambos fossem bons. O beijo deu esperança a Wilhelm, mas Simon logo se lembrou de como sua vida era difícil enquanto namorava Wilhelm.

Um membro da Corte Real, Jan-Olaf, cancelou a música que Simon escreveu para a celebração do jubileu da escola e pediu ao coro que cantasse o antigo hino de Hillerska. Eles não queriam que Simon recebesse nenhuma atenção especial.

Simon estava arrasado, a música era o que o ajudava nos dias difíceis, e agora ele estava até perdendo a liberdade de cantar a música em que ele derramou seu coração. Ele acreditava que havia perdido o controle de sua vida no momento em que se apaixonou por Wilhelm.

Mesmo agora, ele teve que arcar com as consequências do vídeo vazado. Enquanto Simon e Wilhelm discutiam sobre a confusão em que estavam, Wilhelm mencionou que foi August quem vazou o vídeo. Simon decidiu denunciar August à polícia, embora Wilhelm avisasse que August escaparia usando suas conexões e dinheiro.

Wilhelm decidiu desistir de sua posição, agora que sabia que August era seu backup, e viver uma vida livre com Simon. Embora fosse uma sugestão romântica, Simon queria fazer o que era certo; ele estava determinado a denunciar a pessoa que destruiu sua vida.

August poderia confessar seu crime à polícia ou bolar um plano para se proteger. Ele decidiu jogar sujo e chantagear Simon. Ele convenceu seu amigo, Alexander, a assumir a culpa por ele. Simon só tinha provas de que o vídeo foi feito usando o telefone de August, mas isso não prova que foi August quem o fez.

Alexander confessaria que era ele quem tinha o telefone de August e o usaria para gravar o vídeo. August prometeu que a Corte Real protegeria Alexander a qualquer custo. Não só isso, se Simon fosse à polícia, eles denunciariam as drogas/medicamentos que Simon trouxe para as dependências da escola no ano passado que tinham o nome de seu pai rotulado nele.

Depois que August explicou seu grande esquema, Wilhelm correu para impedir Simon de abrir o caso. Simon percebeu que alguém havia informado August que ele iria à polícia, e essa pessoa foi responsável por todo o caos.

Wilhelm perdeu a calma e questionou August sob a mira de uma arma no campo de tiro. Felice havia chegado ao local com Sara, que recentemente confessara a Felice que estava apaixonada por August.

Sara gritou que foi ela quem informou August. Ela fez isso porque acreditava que ele iria confessar, mas claramente, ele não tinha intenção de fazer a coisa certa.

Felice e Simon ficaram enojados ao saber que Sara, sua melhor amiga/irmã, simpatizava com August. August explicou a Sara que ele fez o que tinha que fazer para proteger a família real, mas ela sabia que era um ato puramente egoísta. Mesmo que August quisesse ficar com ela, Sara se recusou a apoiá-lo mais.

Ela percebeu que havia perdido todos os amigos que fez na escola e deixou a casa no dia da celebração do Jubileu.

Wilhelm acompanhou sua família à celebração da escola. Ele foi convidado a fazer um discurso e, se não o fizesse, August o substituiria. Wilhelm podia sentir a pressão; ele teve que viver de acordo com as expectativas de sua mãe.

Depois de passar dias pensando em seu relacionamento com Wilhelm, Simon decidiu dar uma chance ao amor deles. Ele terminou com Marcus e confessou seu amor por Wilhelm, sabendo que teria que manter o relacionamento em segredo por dois anos (até Wilhelm completar 18 anos).

Simon não podia deixar August romper seu relacionamento e a reputação de sua família. Eles se amavam, e mesmo que tivessem que manter isso em segredo, Simon acreditava que valia a pena tentar.

Enquanto Wilhelm estava feliz por ter Simon de volta em sua vida, ele não podia suportar a pressão de fazer um discurso. Ele sempre teve medo de falar em público, e a celebração do Jubileu não foi diferente.

Saiu do armário

Enquanto observava August se levantar da cadeira para substituí-lo, Wilhelm decidiu participar. Ele não podia deixar August vencer depois de tudo o que havia feito. Ele subiu ao pódio e começou a fazer o discurso preparado pela corte real, mas no meio do caminho percebeu que não queria dizer as palavras que disse.

Ele afirmou que é importante parar e repensar as tradições que são passadas de geração em geração. Seguir cegamente a tradição não ajudará a fazer nenhuma mudança no mundo real. Ele confessou ao público que era ele no vídeo vazado. Mesmo que fosse um momento que ele teria preferido manter em privado, ele valorizava a honestidade e acreditava em sua importância para trazer mudanças ao mundo.

Como seu terapeuta havia sugerido, ele não podia mudar como nasceu, mas tinha controle sobre a vida que vivia. Wilhelm escolheu admitir abertamente o relacionamento deles depois que percebeu que tinha que ser a mudança que estava procurando.

Desde o início da segunda temporada de Young Royals, testemunhamos Wilhelm quebrando as regras e dando o exemplo. Mesmo sendo da família real, ele optou por expressar abertamente sua opinião sobre regras que oprimiam os outros. Ele percebeu que não era o filho perfeito que sua mãe esperava que ele fosse, mas era importante para ele se aceitar e ser autêntico sobre quem ele era.

O jovem romance de Simon e Wilhelm parece ter chegado a um final feliz. Enquanto isso, Sara ligou para a polícia e denunciou August por vazar o vídeo. Podemos supor que a Corte Real aprovaria um príncipe herdeiro fora da tradição em vez de um criminoso perverso.

A segunda temporada de Young Royals já está disponível na Netflix.

