Young Sheldon: Astro sugere morte de amado personagem na 6ª temporada

O principal astro de Young Sheldon, Iain Armitage, sugeriu a morte de um amado personagem na sexta temporada.

Derivada de The Big Bang Theory, o seriado estrelado por Armitage segue a infância de Sheldon Cooper, um nerd que possui relações familiares complicadas.

Após a estreia do sexto ano, muitos fãs estão se perguntando sobre o futuro de George Cooper, o pai do protagonista. Todos sabem que ele vai morrer, mas o astro não entrou em detalhes quando respondeu um fã sobre se seria a última temporada de Lance Barber no papel (via ScreenRant).

“Eu nunca vou dizer adeus a Lance Barber”, escreveu o ator, em uma mensagem simples e sem dar spoilers dos próximos episódios.

Veja o tuite, abaixo.

I will NEVER say goodbye to Lance Barber — Iain Armitage (@IainLoveTheatre) September 30, 2022

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, entre outros.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.

