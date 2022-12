Young Sheldon cria um grande problema para The Big Bang Theory

A série Young Sheldon, prelúdio de The Big Bang Theory, está exibindo sua sexta temporada atualmente. Porém, o seriado acabou criando um grande problema para sua produção original.

O pai de Sheldon, George, sempre teve muito interesse por dinheiro, mas isso parece que acabou se perdendo com o passar das temporadas.

George e Mary se envolvem com a próxima invenção de concessão de banco de dados de Sheldon, que lhe renderia uma boa quantia em dinheiro.

Isso poderia ajudar a família Cooper com a situação financeira atual, pois poderia ser uma renda extra para eles.

No entanto, George não investe nisso, e acaba demonstra pouco interesse no projeto do filho, que poderia render muito dinheiro.

História de George é muito contraditória

George perder o interesse pelo dinheiro é algo contraditório, embora, dado o possível momento chocante que Young Sheldon terá, pareça fazer sentido.

O pai de Sheldon ainda chega a falar com o presidente da East Texas Tech, mas acaba se distraindo facilmente quando o oferecem uma cerveja.

Além disso, ao não incentivar o filho com sua invenção, ele se torna uma pessoa mais negligente do que era anteriormente.

Durante toda sua história na série, ele sempre se preocupou com o estado financeiro de sua família, e sempre viu um meio de sustentar seus filhos e esposa. A mudança é compreensível, visto que é uma comédia familiar, embora acabe contradizendo a história de The Big Bang Theory.

Young Sheldon está disponível no HBO Max.

