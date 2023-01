Young Sheldon desrespeita a melhor coisa de The Big Bang Theory

Contém spoilers

Young Sheldon simplesmente ignorou um dos melhores aspectos de The Big Bang Theory, prejudicando ambas as séries no processo.

Apesar das muitas inconsistências narrativas entre as duas séries, Young Sheldon e The Big Bang Theory existem no mesmo universo. Como prelúdio, Young Sheldon tende a expandir certos arcos e detalhes da história da sitcom original, ao mesmo tempo em que constrói sua própria narrativa.

Continua depois da publicidade

Por causa de sua abordagem despreocupada com a continuidade pré-estabelecida, Young Sheldon criou furos no enredo de The Big Bang Theory.

Alguns deles são necessários para levar a história do prelúdio adiante, mas outros poderiam ter sido facilmente evitados.

A maioria dos buracos da trama vem de falas descartáveis ou pequenos detalhes que contradizem o que aconteceu em The Big Bang Theory. É exatamente assim que a série derivada de Young Sheldon desrespeita a coisa mais importante de The Big Bang Theory.

Grupo de The Big Bang Theory é ignorado em Young Sheldon

Na sexta temporada de Young Sheldon, no episódio 10, Mary se esforça para preencher o tempo extra que tem depois de ser expulsa da igreja.

Em um esforço para confortá-la, George sugere que ela deve ter um novo círculo social. Apesar das dúvidas de Mary, seu marido acrescenta que isso deve ser bastante fácil, porque se Sheldon é capaz de encontrar amigos da escola, ela certamente pode fazer novas conexões sociais.

Isso não apenas contradiz a ideia de The Big Bang Theory de que Sheldon nunca teve um círculo social antes da gangue de Pasadena, mas também reduz a importância de seus amigos adultos na série original.

No Brasil, Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis pela HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.