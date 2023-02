Young Sheldon destrói de vez a linha do tempo de The Big Bang Theory

Young Sheldon toma diversas liberdades criativas em relação a The Big Bang Theory, ocasionalmente criando inconsistências entre as duas obras. Parece que, agora, ela foi longe demais.

A CBS, compreensivelmente, manteve vaga a linha do tempo de ambas as séries. No entanto, vários detalhes na sitcom prelúdio indicam que agora é 1993, o que significa que a morte de George está próxima.

Neste ponto, Missy e Sheldon estão prestes a completar 13 anos. Enquanto tudo isso se confirma em relação à linha do tempo da série derivada, um comentário da narração adulta de Sheldon cria um problema para The Big Bang Theory em relação à suposta idade do personagem no futuro.

Linha do tempo de The Big Bang Theory e Young Sheldon está errada

Durante a aparição surpresa de Amy na quarta temporada de Young Sheldon, o cientista falou sobre a formatura do ensino médio de seu filho, Leonard Cooper.

Isso significa que, no mínimo, o Sheldon adulto estaria já com mais de 50 anos, já que ele tinha 39 anos quando ganhou o Prêmio Nobel de Física no final de The Big Bang Theory.

Isso pressupõe que ele e Amy engravidaram imediatamente após o fim da série. No entanto, em seu comentário na sexta temporada de Young Sheldon, no episódio 12, ele revelou que faz apenas 30 anos desde que Missy o convenceu a cuidar de Paige desmaiada. Isso faz com que o Sheldon adulto tenha apenas 42/43 anos de idade,

Diante disso, é impossível que Sheldon seja capaz de falar sobre o filho dele e de Amy se formando no ensino médio, porque ele não teria idade suficiente para começar adequadamente sua educação.

Mesmo que Leonard Cooper seja um gênio como seus pais e tenha nascido um ano após o final de The Big Bang Theory, não há como ele ter sido capaz de terminar o ensino médio nesse ritmo.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.