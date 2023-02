Young Sheldon está arruinando melhor momento de Penny e Sheldon em Big Bang Theory

Young Sheldon, o primeiro (e até o momento único) spin-off de The Big Bang Theory, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Em retrospecto, a série de comédia acaba estragando alguns dos momentos mais importantes da sitcom original – e um deles envolve o relacionamento de Sheldon e Penny.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, tem Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal. Atualmente, a série está em sua 6ª temporada, e também já foi renovada para um sétimo ano.

Mostramos abaixo porque Young Sheldon estraga um dos melhores momentos de Penny e Sheldon em The Big Bang Theory; confira – e tome cuidado com os spoilers! (via ScreenRant)

Young Sheldon reduz o impacto emocional de Sheldon e Penny em Big Bang Theory

Além de criar alguns furos no roteiro de The Big Bang Theory, a 6ª temporada de Young Sheldon tem, secretamente, arruinado um dos melhores momentos de Sheldon e Penny na série original.

Em seu sexto ano, Young Sheldon dá grande importância à relação de Georgie e Mandy, além do novo projeto de dados criado por Sheldon.

Por isso, muitos espectadores se surpreenderam com o fato da série reviver a trama de George e sua traição com Brenda.

No 11º episódio da 6ª temporada, Missy revela saber tudo sobre os encontros secretos do pai com a vizinha. Além de impactar a trama de Young Sheldon, essa revelação afeta negativamente um dos melhores momentos de Sheldon e Penny em The Big Bang Theory.

Em “The Hot Tub Contaminnation”, um episódio da 10ª temporada de The Big Bang Theory, Sheldon revela a Penny que, quando tinha 13 anos, pegou o pai no flagra com outra mulher. Por isso, ele desenvolveu o hábito de sempre bater 3 vezes na porta antes de entrar em qualquer cômodo.

Essa revelação bombástica mostra o quanto Sheldon confiava em Penny. Afinal, ele abre o jogo com a amiga sobre um dos incidentes mais traumáticos de sua vida.

O fato de Sheldon nunca ter tido a oportunidade de confrontar George sobre o assunto também mostra que, durante todos esses anos, o personagem carrega esse peso sozinho.

Infelizmente, quando Young Sheldon revela que Missy também sabia da infidelidade do pai, a série acaba diminuindo a importância da conversa de Sheldon com Penny em The Big Bang Theory.

O erro é ainda pior: Missy tem a chance de discutir o assunto com o pai, enquanto Sheldon é forçado a passar anos sofrendo. Os fãs de The Big Bang Theory, agora, já sabem que é questão de tempo para a infidelidade de George ocasionar o fim de seu casamento com Mary.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

