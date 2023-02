Young Sheldon explica a maior mentira de The Big Bang Theory

A pior mentira de Sheldon em The Big Bang Theory pode ter sido finalmente explicada na 6ª temporada de Young Sheldon.

Sheldon tinha uma propensão para compartilhar anedotas de sua infância com os amigos de Pasadena em The Big Bang Theory. Dependendo de como Young Sheldon quer resolver os lapsos na lembrança de Sheldon de certos incidentes, no entanto, é provável que ele tenha mentido sobre muitas dessas histórias.

Isso inclui como ele descreveu Billy Sparks – seu vizinho de Medford, Texas e suposto valentão – que não parece se alinhar com o que vemos em Young Sheldon.

A série derivada dá uma razão convincente para acreditarmos que Sheldon mentiu sobre Billy.

Sheldon associou traição do pai a Billy

Uma grande parte da história geral da sexta temporada de Young Sheldon gira em torno do arco de gravidez de Mandy e Georgie.

Em meio a essas histórias, no entanto, o prelúdio de The Big Bang Theory também fez uma grande revelação sobre o iminente escândalo de traição de George depois que Missy admitiu saber sobre seus encontros secretos com Brenda graças a Billy.

Sheldon pode não ter estado envolvido nessa conversa em particular, mas isso poderia explicar sua pior mentira em The Big Bang Theory.

Em The Big Bang Theory, Sheldon descreveu Billy como um de seus valentões de infância. Embora eles tenham tido algum conflito quando eram mais jovens em Young Sheldon, Billy não está nem perto do garoto agressivo sobre o qual Sheldon falou na sitcom original.

Sheldon mentindo em The Big Bang Theory, no entanto, poderia estar enraizado no papel que Billy desempenhou no colapso do casamento dos pais de Sheldon.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

