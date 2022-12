Young Sheldon explica origem do contrato do apartamento de The Big Bang Theory

A série Young Sheldon continua revThe Big Bang Theory.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Revelamos abaixo a história de The Big Bang Theory que Young Sheldon ignorou na sexta temporada; confira.

A origem do contrato de apartamento de The Big Bang Theory

Em um esforço para enfatizar o quão estranho Sheldon é em The Big Bang Theory, o programa introduziu o ridículo contrato de companheiro de apartamento ao qual Leonard foi estritamente submetido.

Ao longo da série, o contrato foi mencionado diversas vezes mas, por mais ridículo que seja, Sheldon tem uma razão traumática para criá-lo.

Como visto na 6ª temporada de Young Sheldon, várias pessoas que deveriam cuidar de Sheldon tentam tirar vantagem dele enquanto ele cria um banco de dados potencialmente lucrativo. Por causa dessa experiência, ele começa a ser fortemente cauteloso e desconfiado – o que parece ser a raiz do Acordo de Companheiro de Quarto.

O fato de que o acordo de companheiro de quarto apresenta cláusulas altamente específicas – para não mencionar detalhes sobre vários cenários rebuscados – prova os esforços de Sheldon para cobrir todas as suas bases no caso de seu colega de quarto tentar tirar vantagem dele ou manipulá-lo.

Felizmente para ele, Leonard era mais compreensivo com o acordo de companheiro de quarto de Sheldon e compassivo com ele em geral. Ele geralmente obedecia às regras estabelecidas pelo gênio socialmente inepto, exceto algumas vezes quando tentava resistir a elas.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

