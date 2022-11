Young Sheldon finalmente revela seu verdadeiro vilão

Alerta de spoiler

A série derivada de The Big Bang Theory, Young Sheldon, está em sua sexta temporada, e parece convicta de querer dar um fim nas tramas da família Cooper no sétimo ano.

Em um dos novos episódios, foi revelado que o verdadeiro vilão do seriado foi revelado após cinco temporadas, e não é muito bem o que os fãs pensam ser.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Mary é a grande vilã da série

A mãe de Sheldon Cooper apareceu em The Big Bang Theory várias vezes durante as 12 temporadas, e sempre agia como uma fanática religiosa.

Ela costumava impor sua fé a todos, e usou isso para justificar seu mau comportamento diante do filho e seus amigos mais próximos (via ScreenRant).

Mary era racista em relação a Raj, envergonhou Penny por suas escolhas de relacionamento, e entrou em conflito até com Leonard.

Embora esteja bem claro que a mãe de Sheldon iria retornar aos seus velhos hábito, a sitcom apresenta que Mary sempre foi um empecilho para Sheldon.

A personagem deve retornar para a Igreja e se tornar ainda mais devota após a morte de George, que está sendo programada para acontecer em breve.

A devoção religiosa de Mary causou problemas grandes para a família Cooper em Young Sheldon, com o pastor Jeff quase destruindo seu casamento após a gravidez de Georgie.

Por priorizar a religião antes da família na maioria das vezes, suas escolhas acabaram frustrando até o relacionamento com George.

Por um tempo, Mary foi bastante dedicada aos filhos e ao marido, deixando de lado a religião. Porém, seu retorno pode prejudicar ainda mais a família Cooper.

Young Sheldon está disponível no HBO Max.

