Young Sheldon mostra como a 13ª temporada de Big Bang Theory poderia ter sido

Como os fãs de The Big Bang Theory bem sabem, a sitcom chegou ao fim em 2019, após 12 temporadas. Por isso, muitos espectadores se perguntam: como teria sido um décimo terceiro ano da produção? Um dos episódios mais recentes do spin-off Young Sheldon acaba de mostrar a resposta.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS.

Mostramos abaixo a maneira como Young Sheldon revela como poderia ter sido a 13ª temporada de The Big Bang Theory; confira!

Young Sheldon mostra como a trama de Sheldon continuaria em Big Bang Theory

No final de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper recebe, junto com a esposa Amy, o tão sonhado Prêmio Nobel.

Se a série fosse renovada além da 12ª temporada, provavelmente, mostraria a rotina de Sheldon e Amy como recém-casados.

Com o passar do tempo, ao que tudo indica, o casal seguiria o exemplo de Howard e Bernadette e teria filhos.

Sendo assim, como seria Sheldon como pai? O episódio mais recente de Young Sheldon apresenta um interessante vislumbre sobre a trama.

A 6ª temporada de Young Sheldon confirma, inclusive, que o protagonista seria um ótimo pai para um bebê.

No episódio “Teen Angst and a Smart Boy Walk of Shame” (Angústia Adolescente e a Caminhada da Vergonha de um Garoto Esperto), o foco são as ramificações reais da chegada da pequena Constance – a filha de Georgie e Mandy – na família Cooper.

Apesar da ajuda de Mary e Meemaw, a série também deixa claro que Mandy tem dificuldades para lidar com a filha, especialmente para fazê-la dormir.

Sheldon aparece para passar um tempinho com a sobrinha e, de maneira inesperada, consegue fazê-la adormecer com a inesquecível canção “Soft Kitty” – que tem um papel muito importante na trama de The Big Bang Theory.

A cena mostra que, apesar de sua inaptidão social e bloqueio emocional, Sheldon lida bem com crianças. O gênio nem percebe, mas Mandy se surpreende com a maneira como ele embala a bebê.

O spin-off de The Big Bang Theory não explica, exatamente, porque Sheldon é tão bom com crianças. Ao que tudo indica, o personagem tem um talento natural para lidar com os pequenos, provavelmente uma herança de sua mãe Mary.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

