Young Sheldon não vai repetir mesma estratégia de Big Bang Theory

Young Sheldon é o primeiro – e até o momento único – spin-off de The Big Bang Theory. Por isso, a série faz muitas referências à sitcom original. Ao mesmo tempo, faz o possível para introduzir conceitos diferentes para a história de Sheldon. Felizmente, Young Sheldon não repetirá a mesma estratégia de The Big Bang Theory em um arco muito importante.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS. Atualmente, a série está em sua 6ª temporada, e também já foi renovada para um sétimo ano.

Mostramos abaixo por que Young Sheldon não deve repetir uma clássica estratégia de The Big Bang Theory em sua nova temporada; confira!

Young Sheldon não repetirá clichê de Big Bang na trama de Georgie

Em um papo recente com a imprensa, Steve Holland, um dos produtores executivos de Young Sheldon, afirmou que a série não seguirá uma famosa estratégia de The Big Bang Theory na trama de Georgie, Mandy e a pequena Constance.

Atualmente, a chegada do bebê agita a trama do spin-off com a introdução de novos personagens e, é claro, muitas risadas.

Durante uma entrevista recente a um site americano, Holland foi perguntado se Young Sheldon adotaria com Constance a mesma estratégia utilizada nos bebês de Howard e Bernadette em The Big Bang Theory.

Para quem não se lembra, a sitcom não costumava mostrar o rosto de Halley e Michael Wolowitz, os filhos gêmeos do casal.

Segundo o showrunner, esse tipo de estratégia não faz sentido no estilo narrativo de Young Sheldon, que é bem diferente do de The Big Bang Theory.

“Não podemos adotar essa estratégia na série! Por isso, tivemos muitos bebês no set nesses últimos meses. Filmamos o primeiro episódio (de Constance) com um bebê antes do Natal, e aí, começaram as férias. Então, tivemos que usar outro bebê após esse período, já que o que tínhamos utilizado, já era um mês mais velho”, comentou o showrunner.

De acordo com Steve Holland, gravar com bebês não é nada fácil. Felizmente, os pequenos não deram muito trabalho nas filmagens de Young Sheldon.

“Para um recém-nascido, um mês é muita coisa! Então, tivemos vários bebês diferentes. Em um primeiro momento, isso me preocupou. Mas, felizmente, os bebês foram ótimos. Foi até divertido gravar com eles. Mas vou bater na madeira, já que as coisas podem dar errado a qualquer momento”, explicou o produtor.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.