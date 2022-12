Young Sheldon revela seu vilão e não é quem você pensa

A série Young Sheldon, prelúdio da sitcom The Big Bang Theory, finalmente revelou seu vilão após seis temporadas, e não é quem você pensa.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.



O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Revelamos abaixo qual é o verdadeiro vilão da série Young Sheldon, derivada de The Big Bang Theory; confira.

Pastor Jeff é o verdadeiro vilão

Muito se falou quem seria o verdadeiro vilão da série, e tudo indicava que Mary Cooper, mãe de Sheldon, era a grande vilã.

No entanto, não é seu fanatismo religioso que a torna um perigo, e sim, o pastor Jeff, personagem interpretado pelo ator Matt Hobby.

Meemaw comentou sobre o líder da igreja ser o verdadeiro inimigo da família Cooper. As lutas de Mary sobre sair da igreja e retornar para ela, posteriormente, não foram suficientes para mostrá-la quem era seu grande mal.

O pastor Jeff era individualmente responsável pelo status de Mary e suas lutas pela família, e chegou até mesmo a excomungá-la da igreja.

Alguns personagens demonstravam desprezo pelo pastor, como parecia ser o caso de Sheldon, Georgie e Mandy. Ele finalmente foi derrotado por Meemaw, que o chantageou com os vídeos imorais da esposa de Jeff.

Young Sheldon está disponível no HBO Max.

