Young Sheldon torna o futuro do personagem em The Big Bang Theory ainda pior

A série derivada de The Big Bang Theory e que explora o passado de Sheldon Cooper, Young Sheldon, vem ganhando força em sua sexta temporada.

No entanto, Young Sheldon acabou tornando o futuro do personagem muito pior em em The Big Bang Theory, complicando mais a vida do jovem Cooper.

Enquanto a história de Georgie na sexta temporada está diretamente relacionada à família Cooper, as subtramas de Sheldon tiveram pouca conexão com o núcleo familiar.

No primeiro episódio do sexto ano, a trama de Sheldon está ligada ao resto da família Cooper, assim que ele noticia sobre a prisão de Meemaw e Georgie para Mandy com Missy. Após isso, ele conseguiu discursar na igreja de sua mãe, Mary, e a partir daí, suas subtramas foram mais desconectadas da família.

Já no segundo episódio da mesma temporada, Sheldon é ignorado e marginalizado enquanto apresenta ideias de histórias para Star Trek. No seguinte, ele está ocupado demais, enquanto a trágica história de sua mãe começa.

Por sua vez, nos episódio quatro e cinco, Sheldon parece ser deixado ainda mais de lado de seu núcleo familiar, tornando suas subtramas únicas.

Qual é o problema em Young Sheldon?

O grande problema das histórias da série estão acontecendo fora da família Cooper, visto que as subtramas estão desconexas.

Enquanto a amizade de Missy e Mandy não está sobrecarregada com apostas de vida ou morte, a subtrama resulta em seus pais entrando em um trabalho de tintura.

Diferentemente disso, as subtramas da família Cooper mostram Mary tendo uma crise de fé, ou George perdendo o emprego e Mandy ficando grávida.

Ao longo da sexta temporada de Young Sheldon, Sheldon foi deixado por conta própria, com suas tramas e uma história particular.

Em um dos episódios da temporada, sua mãe acaba não ligando para o que Sheldon disse sobre passar a noite em seu dormitório da faculdade.

Com a própria família distante, Young Sheldon precisa reintegrar Sheldon em sua própria família, antes que a morte do pai do jovem, George, ocorra na sexta temporada.

Enquanto Sheldon fala sobre seu pai em The Big Bang Theory, e faz ele parecer uma pessoa má, em Young Sheldon os dois pouco interagem na sexta temporada, dando sentido ao comentário do personagem.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

