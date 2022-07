Yu Yu Hakusho: Nova série da Netflix escala ator de Tokyo Revengers

A nova série live-action da Netflix, Yu Yu Hakusho, escalou um ator conhecido por seu papel no filme Tokyo Revengers.

Segundo o ComicBook, Takumi Kitamura entrou para o elenco da série. Ele vai interpretar Yusuke Urameshi, o personagem principal.

Continua depois da publicidade

Kitamura é conhecido por seu papel no filme live-action Tokyo Revengers, tendo interpretado Hanagaki Takemichi.

O popular mangá segue o personagem Yusuke Urameshi. Um delinquente de 14 anos, ele é atropelado e morto ao tentar salvar a vida de uma criança.

O mangá original foi lançado em 1990, e se tornou um sucesso mundial. A produção da série tem Akira Morii de produtor e Sho Tsukikawa como diretor.

A história de Yu Yu Hakusho

Yusuke vai parar no submundo, onde passa por testes de Koenma, filho do governante do reino sobrenatural. Ao ser aprovado, o protagonista de Yu Yu Hakusho é ressuscitado.

Mas, o personagem volta agora com uma missão. Ele ganha o título de detetive sobrenatural para investigar casos envolvendo fantasmas e demônios.

O que empolga os fãs é que a Netflix tem produções elogiadas voltadas para o terror. Resta saber se Yu Yu Hakusho ganhará o mesmo tratamento.

Yu Yu Hakusho, como citado antes, chega em dezembro de 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.