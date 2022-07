Yu Yu Hakusho: Série live-action revela visual de Kazuma Kuwabara

A série live-action que vai adaptar o mangá de Yu Yu Hakusho, revelou o visual do personagem Kazuma Kuwabara.

Com uma produção em larga escala da Netflix, a série ganhou mais uma novidade. Kazuma, interpretado por Shuhei Uesugi, surge com uniforme azul clássico (via ComicBook).

A grande diferença na aparência está em seu cabelo, que não é laranja. Kazuma descoloriu seu cabelo para o live-action.

Além disso, o visual do do personagem Hiei foi revelado mais cedo. Novidades serão atualizadas pela Netflix na thread sobre a série.

Veja o visual do personagem, abaixo.

Satu lagi karakter penting di live action Yu Yu Hakusho. Ada Shuhei Uesugi sebagai Kazuma Kuwabara! 🙌#YuYuHakusho pic.twitter.com/978Osb2p92 — Netflix Indonesia (@NetflixID) July 19, 2022

A história de Yu Yu Hakusho

Yusuke vai parar no submundo, onde passa por testes de Koenma, filho do governante do reino sobrenatural. Ao ser aprovado, o protagonista de Yu Yu Hakusho é ressuscitado.

Mas, o personagem volta agora com uma missão. Ele ganha o título de detetive sobrenatural para investigar casos envolvendo fantasmas e demônios.

O que empolga os fãs é que a Netflix tem produções elogiadas voltadas para o terror. Resta saber se Yu Yu Hakusho ganhará o mesmo tratamento.

Yu Yu Hakusho chega em dezembro de 2023 na Netflix.

