Fãs estão convencidos que personagem de Andor é a Princesa Leia

Andor se passa cinco anos antes de Luke, Leia, Han Solo e Chewbacca se conhecerem e destruírem a Estrela da Morte em Uma Nova Esperança. Ou seja, Leia deve ter acabado de entrar na adolescência no período em que a série se passa.

Mesmo que seja verdade que a garota assumiu o cargo de senadora aos 16 anos, e também se juntou à rebelião muito nova, nenhum desses fatos já aconteceu até o momento da série.

A ideia de que Leia ajudaria Luthen Rael à se levantar contra o Império, faz sentido, e é justamente um dos maiores motivadores das teorias envolvendo Kleya.

Enquanto estava crescendo, a princesa foi uma grande opositora do Império Galáctico. Seus esforços para ajudar os rebeldes e atacar o poder de Palpatine, foi o que á colocou na lista de inimigos do Império, como vemos no início de Uma Nova Esperança.

Assim como Kleya, ela foi inimiga do Império precocemente, e uma pessoa extremamente comprometida em impedir o avanço do regime imposto por ele. Esse fato é uma boa justificativa para as comparações.

Além disso, existe o simples fato da atriz que interpreta Kleya, poder se passar facilmente por uma nova versão da princesa Leia.

Kleya não pode ser Leia, mas então quem ela é?

A personagem de Andor avança limites que dificilmente a princesa ultrapassaria. Kleya e Luthen tem o plano de forçar o império a ser ainda mais duro com o povo, para consegui levantar uma revolta maior. Além disso, Kleya manda Vel assassinar Cassian Andor, o que realmente não seria algo que Leia faria.

E mesmo que Elizabeth Dulau lembre a princesa fisicamente, Leia teria que ter 14 anos no período em que Andor se passa, muito jovem para ser interpretada por Dulau. Além disso, Leia estaria jovem demais para estar tão envolvida na rebelião. Se as teorias fossem verdadeiras, isso criaria alguns problemas para a linha do tempo de Star Wars.

As teorias dificilmente vão se confirmar, mas está ficando cada vez mais claro que Kleya será mais importante do que parece.

A personagem vem recebendo bastante atenção na série, e seu aumento de importância pode confirmar uma outra teoria dos fãs, que é bem mais pertinente.

Kleya poderia facilmente ser a irmã perdida de Andor. O spin-off não deve ter mais temporadas, e a busca de Cassian por sua irmã está presente desde o início da trama, tornando quase impossível esse mistério não ser solucionado até o fim da série.

Andor está disponível para ser assistido na Disney+.