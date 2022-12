10 séries icônicas que vão acabar em 2023

Exibida pela emissora americana Showtime, a série de ficção científica Expresso do Amanhã também é disponibilizada no Brasil pela Netflix. Ambientada em um futuro pós-apocalíptico no qual grande parte da humanidade é dizimada por uma crise climática, Expresso do Amanhã foi renovada para sua 4ª e última temporada, que estreia em 2023 (ainda sem data).