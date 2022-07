20 anos depois, veja como está o elenco de Harry Potter hoje

Bonnie Wright – Gina Weasley Em Harry Potter, Bonnie Wright interpreta Gina Weasley, a irmã mais nova de Rony que, eventualmente, se casa com o protagonista. Assim como Evanna Lynch, Wright é mais conhecida por seu ativismo do que por sua carreira artística. Ela é uma influente defensora do meio ambiente, servindo como “embaixadora” para organizações como Greenpeace e Lumos.