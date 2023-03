7 séries que fãs de Sombra e Ossos precisam assistir

Assim como Sombra e Ossos, The Witcher é ambientada em um universo fantástico no qual a magia é real – e monstros espreitam a cada sombra. Com 2 temporadas na Netflix (e mais uma vindo aí), a produção épica é uma das mais populares da plataforma. A trama é baseada nos livros de Andrzej Sapkowski.