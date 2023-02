A Autoridade: Explicamos o brutal grupo de heróis da DC que ganhará filme

A equipe original, batizada de Stormwatch, foi criada sob a bandeira da Wildstorm Comics – uma empresa que foi fundada por Jim Lee e Brandon Choi. No final dos anos 90, Lee vendeu o time para a DC. Na perspectiva original, a equipe de heróis era comandada pela ONU. Com a inclusão dos heróis na DC, Ellis e Hitch abandonaram as “algemas” da ONU e transformaram o time da Stormwatch na Autoridade.