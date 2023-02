As Leis de Lidia Poët: A impressionante história real por trás da série da Netflix

O tribunal caracterizou a formação de Poët como “ilegal”, e sob as orientações do procurador, justificou que as leis italianas proibiam as mulheres de advogar e assumir cargos públicos. A decisão foi altamente criticada pela sociedade italiana. A maioria dos 25 jornais da época publicou matérias em apoio a Poët e um papel maior das mulheres na vida pública e social.