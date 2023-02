As melhores séries coreanas para ver na Netflix

Bizarra, ousada e cheia de reviravoltas, a série pós-apocalíptica Sweet Home é uma boa pedida para quem curte produções como Alice in Borderland e The Last of Us. Recomendada para maiores (dado seu alto nível de violência), Sweet Home é ambientada em um futuro próximo no qual uma misteriosa condição transforma humanos em monstros terríveis e sedentos por sangue. Nesse cenário complexo, um jovem protagonista faz de tudo para salvar a vizinhança.