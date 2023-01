As piores coisas que atores tiveram que fazer para filmes de terror

A atriz Tippi Hedren quase não suportou gravar Os Pássaros, do diretor Alfred Hitchcock. Ela teve uma relação muito abusiva com o cineasta, que possuía segundas intenções com ela. A estrela teve parte do rosto cortado por pássaros, e por pouco acabou não atingindo seu olho. A primeira cena foi regravada cinco vezes, levando Hedren a desmaiar e chorar. O médico ainda confrontou o cineasta, que recuou: “Você esta querendo matá-la?”.