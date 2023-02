Atores de NCIS que morreram e os fãs não sabiam

Mais conhecida por performances em séries como 24 Horas, The Vampire Diaries e Star Trek: Picard (na qual interpreta a Rainha Borg), Annie Wersching faleceu em janeiro de 2023, aos 45 anos, após uma batalha de 3 anos contra o câncer. A atriz também é famosa por interpretar Tess nos games de The Last of Us.