Coisas que apenas adultos notam em Thor 4

Por que os asgardianos não foram junto de Thor? É, no mínimo, estranho que os asgardianos não tenham partido junto de Thor quando Gorr sequestrou as crianças e as levou para o reino das sombras. Essencialmente, o filme não oferece qualquer explicação de por que eles não vão juntos do deus do trovão. Claramente, Thor poderia dividir seu poder com eles, ou até mesmo treiná-los para a luta, tendo em vista o que está em jogo.