Conheça Paola Antonini, atriz de série sobre Boate Kiss que teve a perna amputada

Sucesso na Netflix, a minissérie Todo Dia a Mesma Noite deixa muitos espectadores com lágrimas nos olhos ao abordar uma das maiores tragédias da história do Brasil: o incêndio da Boate Kiss. Para quem não se lembra, o incêndio da Boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.