Descubra quem você é em A Casa do Dragão de acordo com seu signo

Esquentado, arrogante, ambicioso e disposto a tudo para atingir seus objetivos, Aemond Targaryen simboliza as principais características do signo de Leão. Aemond demonstra uma característica pouco conhecida dos leoninos: a dificuldade (ou desinteresse) em avaliar as consequências de seus próprios atos – como os fãs puderam perceber no episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão.