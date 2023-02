Detalhamos o primeiro trailer de The Flash

Divulgado neste domingo (12), o primeiro trailer de The Flash trouxe os retornos do Batman de Michael Keaton – que volta ao personagem 31 anos depois – e do Batman de Ben Affleck, visto pela última vez em Liga da Justiça (2017). O Batman de Affleck inclusive aparece com um novo traje, visualmente mais leve que sua versão anterior. Não é explicado por que esta versão do Homem-Morcego surge com um novo visual.