Estrelas de Vampire Diaries e Grey’s Anatomy afundaram carreiras após séries

Quando a eterna Elena deixou The Vampire Diaries, na sexta temporada, fãs ficaram lívidos com a perda de sua protagonista. A saída não funcionou muito bem para Dobrev tampouco, que apareceu no flop Além da Morte em 2017, ao lado de Elliot Page e Diego Luna. Não à toa, ela aceitou voltar para uma participação especial no episódio final da série.