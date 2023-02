Excluídos é uma história real? A verdade sobre o filme da Netflix

Lançado originalmente no Reino Unido, Excluídos chegou ao catálogo internacional da Netflix no dia 22 de fevereiro de 2023. Menos de 24 horas depois, o longa já figurava no Top 10 do streaming. Atualmente, Excluídos é o segundo filme mais assistido da plataforma, perdendo apenas para o thriller de ação Vingança Solitária.