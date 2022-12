Explicamos o final de The Witcher: A Origem na Netflix

Porém, no momento, Scían está tentando fazer uma jogada e se infiltrar no palácio com a ajuda de Fjall. Éile, por sua vez, consegue criar uma revolta fora do palácio para garantir que eles atinjam o inimigo de todos os lados. As coisas pareciam funcionar, até Fjall ficar cara a cara com Merwyn, que estende um convite ao personagem, que não aceita. Ele tem um ataque de raiva, e o monstro dentro dele é liberado, matando os guardas no local.