Filmes de terror na Netflix para ver na Sexta-Feira 13

Sam Raimi, mais conhecido por dirigir a trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, iniciou sua carreira com o terror, nada mais justo que ele retornasse ao gênero. Anos depois de ter comandado os filmes de Evil Dead – que misturar terror e comédia, ele entrega Arraste-me Para o Inferno, um filme imperdível, que deixa o espectador nervoso, ao mesmo tempo que dá gargalhadas.