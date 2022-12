Fim de uma era: História de Ash em Pokémon acaba e série terá novos protagonistas

A Pokémon Company revelou (via ComicBook) que a história de Ash terminará em 2023 com 11 episódios finais, que trarão de volta Misty e Brock, além de vários Pokémon favoritos dos fãs. Esses capítulos também vão fornecer “um vislumbre do que o futuro reserva para o treinador mais forte do mundo neste capítulo final para Ash e seu Pikachu”.