Harry Potter é bem mais atrevido nos livros; veja

“Vernon: Ouvindo as notícias? Novamente? Harry: Elas mudam todos os dias, você sabe.” Vivendo com os Dursleys, Harry Potter aprendeu a retrucar os comentários maldosos do Tio Vernon. A fala em questão acontece no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando o bruxo tenta ouvir as notícias trouxas em busca de pistas sobre os ataques de Voldemort.