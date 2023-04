Harry Potter: Mudanças dos filmes que a série do HBO Max precisa manter

Cedric é morto por Voldemort em Harry Potter e o Cálice de Fogo. No livro, Harry retorna após enfrentar Voldemort e está principalmente perdido em pensamentos sobre o que aconteceu com Cedric. No entanto, nos filmes, Amos Diggory recebe um papel muito maior enquanto se desespera com a morte do seu filho em uma cena que agora se tornou icônica.