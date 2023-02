Henry Cavill, Ben Affleck e todos os atores que foram demitidos da DC

Dwayne Johnson parecia estar muito confiante no sucesso de Adão Negro, que, supostamente, iria mudar a hierarquia de poder na DC. O filme, contudo foi um fracasso comercial. The Rock, por enquanto, não faz parte do universo DC nos cinemas (DCU), ao menos não nesse primeiro capítulo idealizado por James Gunn e Peter Safran. O astro, porém, não descartou que pode trabalhar com a DC no futuro.