Kang arrasa em mediano Homem-Formiga 3, apontam os críticos

“Para o bem ou para o mal, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o filme mais abertamente de ficção científica do MCU, e nesse nível, tem muito sucesso. Atribuir crédito pela representação na tela do Reino Quântico envolveria basicamente reimprimir dezenas de páginas de créditos, mas basta dizer que o design visual dos cenários multifacetados, trajes imaginativos e criaturas ultrajantes em exibição é verdadeiramente notável em todos os níveis”, escreveu Frank Scheck, do THR.