Kill Boksoon e Intensivão do Amor têm importante similaridade

Muitos fãs não perceberam, mas o filme de ação compartilha uma grande semelhança com o k-drama de romance Intensivão do Amor: ambos os projetos são protagonizados pela atriz sul-coreana Jeon Do-yeon. Apesar da trama de Kill Boksoon não ter nada a ver com a história de Intensivão do Amor, a atriz revelou, em uma entrevista recente, outra interessante similaridade que conecta os dois projetos.