Lista Negra: Tudo que você precisa saber antes de ver a 9ª temporada na Netflix

Com a ajuda de Chemical Mary, Liz busca o auxílio do criminoso Neville Townsend, que acredita que sua família foi assassinada a mando de Reddington. Para expor os segredos de Red, Townsend sequestra e tortura Dembe, utilizando os serviços da Dra. Laken Perillos. Reddington se oferece para ficar como refém no lugar de Dembe.