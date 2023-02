Love to Hate You: A inspiração por trás do protagonista

Hyun-bin, para quem não conhece, é um famoso ator sul-coreano. O astro está, por exemplo, no popular dorama Aterrissando no Amor, além de Memories of the Alhambra e Confidential Assignment. “Eu assisti ao dorama, e entendi o que o roteirista queria. Assisti de novo, e gostei muito. Curti aquela vibe única do Hyun Bin, e por isso, a incorporei um pouco no meu personagem”, explicou Teo Yoo.