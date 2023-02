Love to Hate You: O novo k-drama que promete conquistar fãs na Netflix

Dada sua premissa divertida, Love to Hate You tem tudo para repetir o sucesso de alguns dos k-drama mais populares da Netflix, como Alquimia das Almas e Uma Advogada Extraordinária. “Para uma mulher que detesta perder para os homens e para um homem que não confia nas mulheres, o amor é uma guerra”, diz a sinopse oficial de Love to Hate You na Netflix.