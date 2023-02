Maldição? Os destinos trágicos de atores que interpretaram Superman

Tudo começou na década de 50, quando George Reeves, o intérprete do Superman no filme Superman e os Homens-Toupeira (1951) e na série As Aventuras do Superman, foi encontrado morto em sua casa, com um tiro na cabeça, dias antes de seu casamento. A morte de George Reeves foi considerada suicídio, mas as impressões digitais do ator não foram encontradas na arma. A partir daí, o falecimento do ator se tornou um dos maiores mistérios de Hollywood.