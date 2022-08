Não! Não olhe!: Pequenos detalhes do filme que você perdeu

Uma abertura bíblica Não! Não Olhe! começa com um versículo bíblico do livro de Nahum – especificamente, o 6º verso do 3º capítulo. “E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo”, afirma a tradução oficial do versículo em questão.