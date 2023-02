O angustiante suspense que todo mundo está vendo na Netflix

Produzido na Coreia do Sul, Na Palma da Mão é o suspense perfeito para quem curte o característico estilo dos k-dramas. Recomendado para maiores de 16 anos, esse filme surpreendente estreou na Netflix em 2023, com Chun Woo-hee (O Lamento) e Yim Si-wan (Run On) nos papéis principais.