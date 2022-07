O que você precisa relembrar do MCU antes de ver Thor 4

Thor e os Guardiões da Galáxia Ao final de Vingadores: Ultimato, após passar a coroa de Asgard para Valkyrie, Thor decide percorrer o cosmos junto com os Guardiões da Galáxia. No final da Saga do Infinito, o personagem também desenvolve uma grande conexão com Rocket e Groot. Sendo assim, a trama de Thor: Amor e Trovão começa com o asgardiano em sua jornada cósmica.