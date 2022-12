Os 10 filmes de terror mais aguardados de 2023

O Urso do Pó Branco é vagamente baseado em eventos reais. Na história real, um traficante de drogas jogou quilos de cocaína de um avião, um urso comeu e ele morreu. Não houve tumulto, nem cadáveres, nem nada. Já no filme, o urso fica ensandecido e quer matar qualquer um no seu caminho.