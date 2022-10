Os Anéis de Poder: As maiores mudanças que a série faz em relação aos livros

Outra mudança significativa é na criação dos Anéis de Poder. Vemos no episódio final da primeira temporada que Celebrimbor forja os três anéis dos elfos. Nos livros, no entanto, os três são forjados apenas depois dos outros anéis (sete para os anões e nove para os homens). Isso é importante porque eles foram criados sem interferência de Sauron, que até se irrita com esse fato.