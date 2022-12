Os atores mais bem sucedidos da Saga Crepúsculo

Robert Pattinson, o intérprete do vampiro Edward Cullen, é o ator mais bem sucedido da saga Crepúsculo. Após a conclusão da franquia, o ator atuou em filmes como A Cidade Perdida de Z, Rainha do Deserto e O Farol (de Robert Eggers). Recentemente, o ator conquistou os fãs da DC com sua performance como Bruce Wayne no filme Batman.